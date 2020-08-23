Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,341
  • 8,6419
  • 457.818
  • 1109.88
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. 24 Ağustos'ta seminer başlıyor mu?
23 Ağustos 2020 Pazar 10:34 | Son Güncelleme:

24 Ağustos'ta seminer başlıyor mu?

24 Ağustos'ta seminer başlıyor mu"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takviminde öğretmenlerin hangi tarihler arasında seminerleri olduğu açıklandı.

Öğretmen seminerleri, eğitimciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Mesleki Çalışma Programı adı altında gerçekleştirilen bir önceki seminerler, Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yapıldı. 

24 AĞUSTOS'TA SEMİNER VAR MI?

Mesleki Çalışma Programına göre, öğretmen seminerleri 24 Ağustos'ta başlıyor. Seminerler 24-28 Ağustos arasında gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, dengeleri Türkiye lehine çevirecek
Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi
Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi
Çakarlı aracı ile trafikte terör estirmişti... Aracını satışa çıkardı
Genç görünmek isterken yanlış kolajen ile zehirlenmeyin!

Genç görünmek isterken yanlış kolajen ile zehirlenmeyin!

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain

Çanakkale'de geminin omurga bölümüne gizlenmiş 25 kilogram kokain ele geçirildi

Cam şişeden 3 adımda mumluk yapımı

Cam şişeden 3 adımda mumluk yapımı

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı