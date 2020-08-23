24 Ağustos'ta seminer başlıyor mu?

Öğretmen seminerleri, eğitimciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Mesleki Çalışma Programı adı altında gerçekleştirilen bir önceki seminerler, Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yapıldı.

24 AĞUSTOS'TA SEMİNER VAR MI?

Mesleki Çalışma Programına göre, öğretmen seminerleri 24 Ağustos'ta başlıyor. Seminerler 24-28 Ağustos arasında gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirilecek.