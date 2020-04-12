En güzel 23 Nisan şiirleri sizlerle: Uzun, kısa 2, 4, 6 kıtalı 23 Nisan şiirleri burada!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan her sene olduğu gibi bu sene de ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile ilgili araştırma dönemine girdiler. En güzel, uzun, kısa 2, 4, 6 kıtalı 23 Nisan şiirleri haberimizde yer alıyor...
En güzel, uzun, kısa 2, 4, 6 kıtalı 23 Nisan şiirleri araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel günde birçok etkinlik yapılıyor. Bu sene coronavirüs salgını nedeni ile buruk bir şekilde kutlanacak bayram için öğrenciler aynı heyecanla şiir arayışına girdiler. EBA üzerinden derslerine devam eden öğrencilerden kendi sınıf öğretmenleri de 23 nisan şiiri ezberlemelerini istiyor. 23 Nisan ile ilgili en güzel, en anlamlı şiirleri sizle için derledik.
23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır.
23 NİSAN ŞİİRLERİ
1 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk’ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
Hakkı ERCAN
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 Nisan
Bugün bizim günümüz
En büyük düğünümüz
Yaşa sen 23 Nisan
Yayıldı bak ünümüz.
Atatürk bize verdi
Kutlayın,koruyun dedi
Yurduma değen eli
Yiğitçe yere serdi.
Yüreğimde ki sevinç
Yansıdı bak bayrağa
Kalktık bak gidiyoruz
Atatürk’le atağa
Sevinç, coş bugün senin
Bayrak salla Dünyaya
Özgürce yaşamak hakkın
Gelen, 23 Nisanla..
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 Nisan
Şu yirmi üç Nisan’ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.
Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata’m çocuk bayramı
Koymuş onun adını.
Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.
Fahrünnisa Elmalı
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Gün aydın, gözün aydın,
Sayısız devrim saydın.
Dünyaya bin ün yaydın.
O mutlu Nisan bugün
Buldun taze can bugün.
İşte neşe, işte haz,
Sevincin çok, derdin az.
Bundan ünlü gün olmaz:
Her lezzete kan bugün,
O mutlu Nisan bugün,
Seyir için bu töreni,
Durma aç pencereni,
Sana onu vereni,
Saygıyla an bugün,
O mutlu Nisan bugün,
RIZA POLAT AKKOYUNLU
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 Nisan
İşte 23 nisan
Geldi yine büyük bayram
İnsanlara Neşe katan
Atamızdan armağan
Herkes bekler bu anı
Sokaklarda bahar havası
İçlerde sevgi ataya saygı
Bayraklar kaplar her yanı
Bu gün güneş değil
bayrak açsın
Dereler su gibi değil
Gür gür aksın
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Saip EGÜZ
5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
rengimiz farklı olsun,
ayrı olsun dilimiz.
ne de olsa dünyamız,
ortak gezegenimiz.
aynı kıtadan gelip,
hep el ele verelim.
büyüklere barışı,
gelinde biz gösterelim.
silahlar gece olsun,
çiçekler ise gündüz.
kimleri çoktan sildik,
hep bir olsun gücümz.
aç kalmasın çocuklar,
şu üç günlük dünyada.
bir dilim ekmeğini,
gel bölüş lokma lokma.
sevgi ve dayanişma,
ortak ilkemiz olsun.
sağlıklı ve özgürce,
gönüller sevgi dolsun.
Beytullah Hatoğlu
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
BANA ATATÜRK’Ü ANLAT
Birgün dedemin yanına oturdum,
Gözlerim hüzüm doluydu.
Neyin var yavrum dedi bana,
Atatürk’ü neden göremedim dedim.
Sen, Cumhuriyet çocuğusun dedi.
Özgürce ne fes alıyorsun bu memlekette.
Şehidimizin kanıyla yoğrulan Türk bayrağının altında,
Meydan okuyorsun Ata’nın devrimleriyle tüm dünya’ya.
Kırlarda özgürce koşabiliyorsan,
Türkçe okuyor, Türkçe yazıyorsun,
Kız erkek ayrımı yapılmaksızın,
Çağdaş’lık yolunda eğitim alıyorsun.
Anlayamadım dedeceğimm dedim,
Şimdi onu görmüşmü oldum.
Evet dedi fani atatürk’ün armağan ettiği
Özgürlük, uygarlıkla büyüyen gerçek Atatürk’ü gördün.
Selda YILDIZHAN
5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
Sarmış gönülleri vatan duygusu.
Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
Sanki aslan bugün her Türk’ün oğlu!
Şu mini miniler tombul yanaklı,
Yerlerinde bile duramıyorlar.
Hepsinin elleri çifte bayraklı,
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.
Yeniden oluyor her şey, yeniden,
Yanıyor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; andımız, en kutlu sancak.
Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havanın bile bir coşkun hÃ¢li var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.
Hasan Latif SARIYÜCE
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
EGEMENLİK ULUSUNDUR
Egemenlik ulusun olduğu günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.
Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,
Asırları yılların içinde aşıyoruz…
Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;
Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.
Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,
Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.
Yolumuzda ışıktır demokratik meş’ale,
Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.
Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.
Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut…
En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.
Halil Refet TANIŞIK
6 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk’üm ne mutlu bana.
Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.
Tarihten eski yaşım,
Harpte eğilmez başım,
Toplar can yoldaşımdır,
Silahlar arkadaşım.
İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nasıl doyarım?
Uğruna can koyarım,
Ona, bir yan bakanın,
Gözlerini oyarım.
Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklüğün meşalesi
Asla sönmeyecektir.
Halil SOYUER
23 NİSAN 6 KITALIK ŞİİR
Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,
23 Nisan bu, 23 Nisan.
Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,
Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.
Kalmış bir sultanın keyfine işler.
Nice yıllar olmuş Türkler perişan.
Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,
Dört yandan üstüne saldırmış düşman.
Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,
Canının derdine düşmüş de Sultan...
Ansızın işlerin başına geçmiş,
Milletin bağrından kopan kahraman...
Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,
Sultana isyan bu, cihana isyan
Millet öyle büyük, baş öyle büyük,
Bakmış, parmağını ısırmış cihan...
Ana toprak için al bayrak için,
Tepe tepe gövde, dere dere kan...
Türk hak edince egemenliği,
Açılmış önünde bir şanlı meydan...
Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,
Toplandığı tarih: 23 Nisan
Milletin adına Millet Meclisi,
Milletin isteği olsun her zaman...
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT