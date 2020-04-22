23 Nisan şiirleri 2 kıta, 4 kıta, 5 kıta, 6 kıta! En güzel, en uzun, en kısa 23 Nisan şiirleri haberimizde

En güzel, en uzun, en kısa 23 Nisan şiirleri araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın büyük bir coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs salgını nedeni ile bu sene evlerde çeşitli aktivitelerle kutlanacak 23 Nisan için şiir ezberleri de devam ediyor. Öğretmenleri ile internet üzerinden görüşen öğrenciler en güzel 23 Nisan şiirini ezberleyerek öğretmenine video göndermek istiyor. En beğenilen, uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri haberimizde yer alıyor...

23 NİSAN ŞİİRLERİ

2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Şu 23 Nisanda,

Doğdu Millet Meclisi.

İşte o gün her yanda,

Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,

Kutlayalım sevinçle,

Egemenlik de yaşar,

Hep verirsek el ele.

SABRİ CEMİL YALKUT

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmışlar.

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim,

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

MELAHAT UĞURKAN

2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M. Macit TAŞ

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu!

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu.

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu.

23 Nisan'ı veren,

Bugünleri gösteren,

Büyük Atam diyor ki:

Türk, çalış, övün, güven

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp Arkın

2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Gün aydın, gözün aydın,

Sayısız devrim saydın.

Dünyaya bin ün yaydın.

O mutlu Nisan bugün

Buldun taze can bugün.

İşte neşe, işte haz,

Sevincin çok, derdin az.

Bundan ünlü gün olmaz:

Her lezzete kan bugün,

O mutlu Nisan bugün,

Seyir için bu töreni,

Durma aç pencereni,

Sana onu vereni,

Saygıyla an bugün,

O mutlu Nisan bugün,

RIZA POLAT AKKOYUNLU

2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Bugün ne mutlu bize,

Haydi hep gülsenize,

Müjde dağa, denize,

Geldi 23 Nisan.

Sokaklar dolu bayrak,

Yollara kurulmuş tak,

Şöyle bir etrafa bak,

Geldi 23 Nisan.

FAHRUNNİSA ELMALI

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

23 Nisan'ı biz

Sevinçlerle bekleriz.

Bayrak, zincir, fenerle

Sınıfları süsleriz.

Okullar tabur tabur

Törenlere giderler.

Trampetler çalarak,

Yavrukurtlar geçerler.

Müsamere, oyunlar

Şenletir bu haftayı.

Unutmayız hiçbir gün,

Şanlı büyük Ata'yı.

MELAHAT UĞURKAN

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

HÜRRİYET BAYRAMIMIZ

Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,

Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!

İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,

Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...

Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,

Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?

Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,

İnsan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,

Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine

Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?

Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?

Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?

Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan:

Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...

Atatürk başa geçip silkinince ansızın,

Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,

Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz,

Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

HOŞ GELDİN 23 NİSAN

Günlerdir yolunu bekledik durduk.

Sen geleceksin diye çiçek açtı.

Bahçelerdeki bütün ağaçlar.

Leylekler yuvalarına döndü.

Toprak ısındı, uyandı karıncalar.

Çoluk çocuk yollara döküldü.

Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,

Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

Caddelere taklar kuruyor,

Bizim marşı çalıyor bandolar.

Nasıl sevinmeyelim geldiğine?

Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram...

Hoş geldin 23 Nisan!

Sana gözlerimizden sevinç,

Bahçelerimizden bahar getirdik.

Bari hemen bitivermese bu yolculuk...

Seni kucaklamaya geliyor bugün,

Köyler, şehirler dolusu çocuk.

ŞÜKRÜ ENİS REGÜ

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu

Barışır artık kurt kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Düşler denizine doğru

Mutluluk bir yelken açar

Her yürek bir altın pınar

Çocuklar kardeş oldu mu.

Daha bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu

Kucaklaşır batıyla doğu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Ne açlık kalır ne korku

Korudaki fidanlar gibi

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu.

TAHSİN SARAÇ

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN SÖYLEDİ

Bu yurdun, bu devletin,

Yüce Cumhuriyetin

Sahibiyiz çocuklar.

Bunları koruyacak,

Bu ülkeye uyacak

Yine biziz çocuklar!

Yirmi Üç Nisanların

Zevki çok, fakat yarın

Güç işimiz çocuklar!

Bu göklerin, bu yerin,

Kutlu emanetlerin

Bekçisiyiz çocuklar!

Atalardan şan alan,

Böyle temiz kan alan

Yalnız biziz çocuklar!

Türk'üz, ne mutlu bize!

Bu bayram kutlu bize!

Eğleniriz çocuklar!

RAKIM ÇALAPALA

6 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ

Seneler kutlu bana,

Aylar umutlu bana.

Her an haykırıyorum :

Türk’üm ne mutlu bana.

Cesaretim candadır.

Şöhretim dört yandadır,

Benim bütün cevherim,

Nabzımdaki kandadır.

Tarihten eski yaşım,

Harpte eğilmez başım,

Toplar can yoldaşımdır,

Silahlar arkadaşım.

İzmir benim, Van benim

Şeref benim, şan benim,

Kars, Erzurum, Erzincan,

Konya Ardahan benim.

Yurda nasıl doyarım?

Uğruna can koyarım,

Ona, bir yan bakanın,

Gözlerini oyarım.

Türk, dünyada bir tektir,

Milletlere örnektir,

Türklüğün meşalesi

Asla sönmeyecektir.

Halil SOYUER