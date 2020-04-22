23 Nisan şiirleri 2 kıta, 4 kıta, 5 kıta, 6 kıta! En güzel, en uzun, en kısa 23 Nisan şiirleri haberimizde
23 Nisan şiirleri ezber çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çocukların uzaktan eğitim gördüğü şu günlerde öğrenciler öğretmenleri ile internet aracılığı ile görüşüyor. Sınıf öğretmenlerinin verdiği ödevler üzerine en güzel 23 Nisan şiirini ezberleyip öğretmenlerine video göndermek isteyen öğrencilerin arayışı devam ediyor. 4 kıta, 2 kıta, 5 kıta, 6 kıtalık En güzel, en uzun, en kısa 23 Nisan şiirleri haberimizde yer alıyor...
En güzel, en uzun, en kısa 23 Nisan şiirleri araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın büyük bir coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs salgını nedeni ile bu sene evlerde çeşitli aktivitelerle kutlanacak 23 Nisan için şiir ezberleri de devam ediyor. Öğretmenleri ile internet üzerinden görüşen öğrenciler en güzel 23 Nisan şiirini ezberleyerek öğretmenine video göndermek istiyor. En beğenilen, uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri haberimizde yer alıyor...
23 NİSAN ŞİİRLERİ
2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Şu 23 Nisanda,
Doğdu Millet Meclisi.
İşte o gün her yanda,
Yükseldi Türkün sesi,
Bunu her yıl çocuklar,
Kutlayalım sevinçle,
Egemenlik de yaşar,
Hep verirsek el ele.
SABRİ CEMİL YALKUT
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Biz dünyaya gelmeden
Her yeri düşman almış.
Atatürk düşmanları,
Yurdumuzdan çıkarmışlar.
23 Nisan günü
Meclis kuruldu diye,
Büyük bayram verilmiş
Çocuklara hediye.
Gülelim eğlenelim,
Kutlayalım bayramı
Verelim hep el ele
Yükseltelim vatanı.
MELAHAT UĞURKAN
2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne
Melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü
Bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Bulut olur,
Gökkuşağı olur
Deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Pırıl pırıl saydam kanatlı
Kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca
Bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk
M. Macit TAŞ
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu!
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu.
Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu.
23 Nisan'ı veren,
Bugünleri gösteren,
Büyük Atam diyor ki:
Türk, çalış, övün, güven
ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp Arkın
2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN BİR ARMAĞAN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Gün aydın, gözün aydın,
Sayısız devrim saydın.
Dünyaya bin ün yaydın.
O mutlu Nisan bugün
Buldun taze can bugün.
İşte neşe, işte haz,
Sevincin çok, derdin az.
Bundan ünlü gün olmaz:
Her lezzete kan bugün,
O mutlu Nisan bugün,
Seyir için bu töreni,
Durma aç pencereni,
Sana onu vereni,
Saygıyla an bugün,
O mutlu Nisan bugün,
RIZA POLAT AKKOYUNLU
2 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
Bugün ne mutlu bize,
Haydi hep gülsenize,
Müjde dağa, denize,
Geldi 23 Nisan.
Sokaklar dolu bayrak,
Yollara kurulmuş tak,
Şöyle bir etrafa bak,
Geldi 23 Nisan.
FAHRUNNİSA ELMALI
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN
23 Nisan'ı biz
Sevinçlerle bekleriz.
Bayrak, zincir, fenerle
Sınıfları süsleriz.
Okullar tabur tabur
Törenlere giderler.
Trampetler çalarak,
Yavrukurtlar geçerler.
Müsamere, oyunlar
Şenletir bu haftayı.
Unutmayız hiçbir gün,
Şanlı büyük Ata'yı.
MELAHAT UĞURKAN
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
HÜRRİYET BAYRAMIMIZ
Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,
Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!
İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,
Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...
Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,
Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?
Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,
İnsan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,
Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine
Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?
Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?
Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?
Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan:
Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...
Atatürk başa geçip silkinince ansızın,
Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,
Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz,
Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
HOŞ GELDİN 23 NİSAN
Günlerdir yolunu bekledik durduk.
Sen geleceksin diye çiçek açtı.
Bahçelerdeki bütün ağaçlar.
Leylekler yuvalarına döndü.
Toprak ısındı, uyandı karıncalar.
Çoluk çocuk yollara döküldü.
Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.
Caddelere taklar kuruyor,
Bizim marşı çalıyor bandolar.
Nasıl sevinmeyelim geldiğine?
Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram...
Hoş geldin 23 Nisan!
Sana gözlerimizden sevinç,
Bahçelerimizden bahar getirdik.
Bari hemen bitivermese bu yolculuk...
Seni kucaklamaya geliyor bugün,
Köyler, şehirler dolusu çocuk.
ŞÜKRÜ ENİS REGÜ
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Düşler denizine doğru
Mutluluk bir yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu.
Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu.
Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu.
TAHSİN SARAÇ
4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
23 NİSAN SÖYLEDİ
Bu yurdun, bu devletin,
Yüce Cumhuriyetin
Sahibiyiz çocuklar.
Bunları koruyacak,
Bu ülkeye uyacak
Yine biziz çocuklar!
Yirmi Üç Nisanların
Zevki çok, fakat yarın
Güç işimiz çocuklar!
Bu göklerin, bu yerin,
Kutlu emanetlerin
Bekçisiyiz çocuklar!
Atalardan şan alan,
Böyle temiz kan alan
Yalnız biziz çocuklar!
Türk'üz, ne mutlu bize!
Bu bayram kutlu bize!
Eğleniriz çocuklar!
RAKIM ÇALAPALA
6 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk’üm ne mutlu bana.
Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.
Tarihten eski yaşım,
Harpte eğilmez başım,
Toplar can yoldaşımdır,
Silahlar arkadaşım.
İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nasıl doyarım?
Uğruna can koyarım,
Ona, bir yan bakanın,
Gözlerini oyarım.
Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklüğün meşalesi
Asla sönmeyecektir.
Halil SOYUER