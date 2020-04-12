23 Nisan öyküleri sizlerle! 23 Nisan ile ilgili öyküler burada

23 Nisan ile ilgili öyküler arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek öykü yarışmasına katılmaları çağrısında bulundu. İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini içeren öykü yazma yarışması düzenlenecek. Aralarından belirlenecek 100 öykü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralacak. İşte örnek 23 Nisan ile ilgili öyküler.

ZİYA SELÇUK'TAN 23 NİSAN ÖYKÜ ÇAĞRISI

Bakan Ziya Selçuk çocuklara 23 Nisan öykü çağrısını şu şekilde yaptı: "Hayalleri kocaman çocuklarıma bir çağrım var. Hayallerinizin öyküsünü yazın. Sınıf öğretmenlerinize ya da Türkçe öğretmenlerinize gönderin. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü 23. Nisan'ın 100. yıldönümünde kitaplaştıralım. Hayalleriniz kütüphanelere gelsin."

Yarışmadan ayrı ödev olarak 23 Nisan dolayısı ile öğretmenler de öğrencilerinden 23. Nisan ile ilgili öykü ve şiir yazmalarını isteyebiliyor. 23 Nisan ile ilgili öykü örnekleri haberimizde..

23 NİSAN ÖYKÜLERİ

Bugün 23 Nisan, çok mutluyum. Sabah erkenden kalktım. Okuldaki müsamere için hazırlanmaya başladım. Okuldaki müsamere de ben de görevliydim. Bir şiir okuyacaktım. Şiiri sular seller gibi ezberlemiştim. Belki mutluluğum biraz da bundandı.

Sabah üstümü giyindikten hemen sonra kahvaltımı yaptım ve yola koyuldum. Okula yürüyerek gittim. Arkadaşlarımla yolda buluştum. 23 Nisan sevinci herkesin yüzüne yansımıştı. Herkes bugüne çok hazırdı. Ben de öyleydim. Bir an evvel okla gitmek istiyordum. Biraz sonra okula vardık.

Okul şen şakraktı. Marşlar çalıyor ve öğrenciler oynuyordu. İdare dünyanın dört bir yanından misafir öğrenciler getirmişti. İngilizce öğretmenimizin yardımıyla da onlarla konuştuk ve dertleştik. Gerçekten bütün dünya çocuklarının derdini dert edinmek çok önemliydi.

Türkiye bu konuda öncü bir devletti. Pek tabi bunda milletin de etkisi vardı. Şiir okuma kısmına geçildiğinde sıra bana gelmişti. Güzelce şiirimi okudum ve teşekkür ettim. Devamında birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğinden ve dünya insanların bize ihtiyaç duyduğundan bahsettim.

Konuşmalarım şiirimden daha çok alkışlandı. Annem de beni seyretmeye gelmişti. Konuşma sonrasında bana çok duygulandığını ve çok gururlandığını söyledi. Güldüm ve sarıldım. 23 Nisan böyle bir gündü. Bizi biz yapan günlerden biriydi. Asla unutulmaması gerekirdi. O gece rahat bir uyku uyudum ve vazifemi tam manasıyla yerine getirdiğimi düşündüm. İçim neşe doluydu.

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23 Nisan'ımız

Gözleri açmıştım. Koşarak lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadım nedense bu gün içimde bir heyecan vardı. Hemen annemi yatağından çekiştirip . ' Anne uyan ! uyan ! ' dedim . 'Bu gün 23 Nisan ' dedim . Annem de hemen uyandı . Bana giymem gereken kıyafetlerimi verdi. Bu gün okulda tören vardı. Hemen giymem gereken kıyafetlerimi giydim. Koşarak sofraya oturup annemin lezzetli mi lezzetli yaptığı patates kızartmasını yedim . Sonra annemle birlikte okula gittik

Annem beni okulun kapısından sonra bıraktı. Çok mutluydum bu gün hem ders yoktu hem de bizim günümüzdü . Yani çocukların günüydü. Öğretmenlerimiz eşliğinde sınıflara çıktık sınıfımızı bir güzel dekorite ettik . Etrafa balonlar ve Atatürk posterleri astık. Sonra öğretmenimiz bize bu günün öneminden uzunca bahsetti. Meğer Atatürk sayesinde buralardaymışız. Sonra sırayla konfrans salonuna gittik . Bir anda müzikler çalmaya başladı. Bizler de izliyorduk . Ülke ülke kzılar ve erkeler eşli dans ediyordu. Çok eğlenceliydi....

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ÖYKÜ NEDİR?

Türkçe Sözlük’te “Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü.” biçiminde tanımlanmaktadır. İnsanoğlunun ilk edebi ürünlerinden olan destanlarla birlikte doğmuştur. Ancak günümüze kadar bir çok önemli değişimler geçirmiştir.