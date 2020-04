23 Nisan öykü yarışması ne zaman? Öykü nasıl yazılır? İşte detaylar

23 Nisan öykü yarışması ne zaman? sorusu binlerce öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Bakan Ziya Selçuk çocuklara öykü yazma çağrısında bulundu. MEB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini içeren öykü yazma yarışması düzenliyor.23 Nisan öykü yarışması ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

23 NİSAN ÖYKÜ YARIŞMASI NE ZAMAN?

Yarışmaya katılan eserler arasından bakanlık komisyonunca belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulacak öykü kitabında yer alacak. Öğrencilerin yazdığı öyküler, en geç 12 Nisan'a kadar elektronik posta veya telefon aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılacak. Gönderilen eserler arasından bakanlık komisyonu tarafından belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulacak öykü kitabında yer alacak.

Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hayalleri kocaman çocuklarıma bir çağrım var. Hayallerinizin öyküsünü yazın. Sınıf öğretmenlerinize ya da Türkçe öğretmenlerinize gönderin. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü 23. Nisan'ın 100. yıldönümünde kitaplaştıralım. Hayalleriniz kütüphanelere gelsin." dedi.

ÖYKÜ NEDİR?

Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara öykü denir.

Öyküde; olay tek, kişi sayısı az, zaman oldukça dar olup olayın geçtiği yer sınırlıdır. Öykü hayatın kısa bir kesitidir. Olay ya kahraman anlatıcı bakış açısı (birinci tekil kişi) ya da ilahi bakış açısı (üçüncü tekil kişi) ağzından anlatılır. Dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneğini İtalyan edebiyatçısı Baccacio “Decameron” adlı yapıtıyla vermiştir.

Daha sonraki dönemlerde öykü türü dünya edebiyatında iki şekilde gelişmiştir.

Maupassant (Olay Hikayesi) tarzı: Ünlü Fransız yazarı Maupassant’tan adını alan bu tarz öykülerde serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Olaylar bir sonuca bağlanır. “Olay öyküsü”de denilen bu tarz öykünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi Ömer Seyfettin’tir.

Çehov ( Durum Hikayesi) tarzı: Adını, Rus yazarı Çehov’dan alan bu tarz öykücülükte yaşamın bir anı ele alınır ve anlatılanlar bir sonuca bağlanmaz. Sonuç okuyucuya bırakılır. Edebiyatımızda bu tarz öykücülüğün temsilcileri Memduh fievket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık’tır.

Hikayeyi anlayabilmek için, yapısını oluşturan unsurları bilmek gerekir. Her öykünün yapısını oluşturan üç unsur vardır: Kişiler, olay ve durum, mekan. Her hikaye bir olay ya da duruma dayanmak zorundadır. Çarpışan kuvvetler, insanla insan, insanla hayvan, insanla kendi iradesi, insanla doğa kuvvetleri, insanla toplum olabilir. Durum ise bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsidir.

Öykünün en önemli unsuru insandır. Öyküde işlenen kişiler, genelde yaşamlarının belli ve kısa bir anı içinde takip edilir. Karakterlerinin yalnızca bir yönü üzerinde durulur, ayrıntı verilmez. Her hikayenin bir iletisi vardır. İleti, bir olay ya da insanlık durumuna dönüştürülerek anlatılır. Bir diğer unsur ise, anlatım yöntemidir. Hikayelerde iki yöntem kullanılır.

Olaylar, birinci kişi ağzıyla anlatılır. Birinci kişi, yaşadığı olayları, gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ya da içinde bulunduğu durumu bize aktarır. Hikayeyi anlatan birinci kişi, her zaman hikayenin ana karakteri olmayabilir, yardımcı karakterlerden biri de hikayeyi anlatabilir. Olaylar, genelde üçüncü kişinin ağzından anlatılır. Bu yöntemde öyküyü anlatan meydanda görünmez. Öyküyle okuyucu arasına her şeyi gören, her şeyi bilen bir anlatıcı girmiştir.

Öykü terimi Türk edebiyatında Tanzimattan sonra ortaya çıkmıştır. Öykünün genel özelliklerini şöyle açıklayabiliriz: Romandan kısa olması, kısa bir zaman parçasını içermesi, kişilerin az olması, kişilerin hayatlarının sadece bir yönü üzerinde daha çok durulması. Ayrıca her hikayede önemli olan bir başlangıç, bir doruk noktası ve son bulunmaktadır.

Günümüzde çağdaş öykü yazarları, olay, kişi, zaman ve mekan gibi unsurlara değer vermemekte ve onlara bağlı kalmamaktadırlar. Dünyanın her yerinde şimdi soyut hikayelere önem verilmekte, yazarlar gerçeküstü, bilinçaltı dünyalarının sırlarını araştırmaya çalışmaktadırlar.

ÖYKÜ NASIL YAZILIR?

• Hikaye, insan hayatının bir kısmını, yer ve zaman kavramına bağlayarak anlatır.

• Hikayede olay veya durum vardır. Olay ya da durum şahıslara bağlanır; olay veya durumun ortaya konduğu mekan ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatım ile işlenir.

• Öykülerde düşündürmekten ziyade, duygulandırmak ve heyecanlandırmak ön plandadır.

• Öyküler (hikayeler), gerçek veya hayal ürünü bir olayı kısa biçimde işler.

• Hikaye, olay eksenli bir edebiyat türüdür. Öyküde temelde bir olay mevcuttur ve olaylar genellikle yüzeyseldir.Hikayeler daha çok yazarların anılarını anlatması biçiminde ortaya çıkar.

• Hikayeler Avrupa’da roman ile yaklaşık olarak aynı zamanlarda ortaya çıkmıştır. Özelikle Realizm akımının etkili olduğu tarihlerde öykü türü müstakil bir edebi tür olarak kendisini göstermiştir.

• Tek bir olay vardır. Olaycıklar yoktur.

• Şahıs kadrosu dardır.

• Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.

• Hikaye kısa bir edebi tür olduğu için bu yapıtlarda fazla teferruata girilmez. Olayın veya durumun öncesi, sonrası okura sezdirilir. Okur, birtakım sözcüklerden yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler ile ilgili veya olaylar ve durumlar ile ilgili hükümlere ulaşabilir.

• Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, çoğunlukla önemli bir olay veya sahne aracılığı ile tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesi ile roman ve diğer edebiyat türlerinden ayrılır.

