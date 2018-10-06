YÖKDİL sonuçları erişim sayfası 22 Eylül YÖKDİL sınav sonucu son dakika YÖK açıklaması

Doktora yapmak ve artık akademiye adım atmak isteyen adaylar YÖKDİL sınavına girdi. 22 Eylül tarihinde YÖKDİL sınavına giren adaylar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YÖK tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı sonucu ne zaman belli oldu. 22 Eylül 2018 tarihi itibariyle sınava girenler YÖKDİL sınav sonuçlarının Kasım ayının kaçında açıklanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili YÖK tarafından henüz resmi bir açıklama yok ama YÖKDİL sonuçlarının kasım ayının sonunda açıklanması bekleniyor. İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.Detaylar aksam.com.tr'de

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Eylül YÖKDİL sınav sonucu ile ilgili YÖK tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonucu açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkte paylaşılacaktır.

22 EYLÜL YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (SINAV SONUÇLARI AÇIKLANINCA LİNK AKTİF OLACAK

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ: İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL DENKLİKTE KULLANILABİLECEK: Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 19 Nisan 2017'de yürütme kurulu toplantısında aldığı karara göre, denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililer YÖKDİL’i de eşdeğer sınav olarak gösterebilecek. YÖK’ün yeni düzenlemeyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. 1 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının YÖKDİL Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alınmıştı. 19 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililerden YÖKDİL sınavının da eşdeğer sınav olarak kullanılmasına karar verildi.”

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR: Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

YÖKDİL'de toplam 80 soru sorulmaktadır. En yüksek puan da yüzdür. Puan hesaplama kısmında bulunan formül ile puanınızı hesaplayabilirsiniz.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖĞRENME

Anadolu Üniversitesi’nce yapılan sınava dair giriş belgeleri araştırılıyor. Yukarıda bulunan link üzerinden hesabınıza ulaşabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, tamamlanan başvurularım kısmından sınava git butonuna tıklamanız gerekiyor. Sol tarafta yer alan “Sınav Giriş Belgesi” kısmından sınav giriş belgesini temin edebilir ve sayfayı yazdırabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) koordinesinde gerçekleşecek ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvurular yarın alınmaya başlayacak. Alana özgü ilk akademik dil sınavı YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor. YÖKDİL sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış cevaplar ise sonuca etki etmeyecek.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL Nedir?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 26.01.2016 tarihindeki açıklaması ile ilk kez 5 mart 2017 tarihinde İngilizce dilinde ve daha sonra Almanca, Fransızca ve Arapça uygulanacak olan bir yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YDS ile eşdeğerliğe sahiptir. Yapılan açıklamalardan ve tecrübelerimizden yola çıkarak bu sınav hakkındaki görüşlerimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

YÖKDİL ne türde bir sınav olarak hayata geçirildi?

YÖK’ün yaptığı açıklamalardan yola çıkarak adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bir sınavdır. Peki bu ne anlama geliyor derseniz en basit tanımlama olarak geçmişte yapılan ÜDS ile benzeri özelliklere sahip olacağını ve kişilerin genel dil becerilerinin dışında kendi alanlarından karşılaşacakları özel sorulardan sorumlu olacakları bir sınav olacağını tahmin etmekteyiz.

YÖKDİL Nedir?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 26.01.2016 tarihindeki açıklaması ile ilk kez 5 mart 2017 tarihinde İngilizce dilinde ve daha sonra Almanca, Fransızca ve Arapça uygulanacak olan bir yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YDS ile eşdeğerliğe sahiptir. Yapılan açıklamalardan ve tecrübelerimizden yola çıkarak bu sınav hakkındaki görüşlerimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

YÖKDİL Ne Türde Bir Sınav Olarak Hayata Geçirildi?

YÖK’ün yaptığı açıklamalardan yola çıkarak adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bir sınavdır. Peki bu ne anlama geliyor derseniz en basit tanımlama olarak geçmişte yapılan ÜDS ile benzeri özelliklere sahip olacağını ve kişilerin genel dil becerilerinin dışında kendi alanlarından karşılaşacakları özel sorulardan sorumlu olacakları bir sınav olacağını tahmin etmekteyiz.

YÖKDİL ve YDS ilişkisi nasıl olacak, her iki sınava da girme zorunluluğu olacak mı?

Yüksek Öğretim Kurumu bu sınavın YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip olacağını belirtti yani ister YDS’ye girin isterseniz YÖKDİL’e girin farketmeyecek her iki sınava girme zorunluluğunuz olacağına dair bir belirti yok.

YÖKDİL’i Kim Düzenliyor?

Sınavı TIPDİL’i hazırlayan ile aynı kurum olan Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanacak çünkü bu alanda diğer üniversitelere göre dil konusunda daha tecrübeli ve Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanacak yani başvular ve sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yönetilecek özetle sınavın ÖSYM ile hiç bir ilgisi yok.

YÖKDİL Hangi illerde ve ne zaman yapılacak?

Şu an için tam olarak hangi iller olduğu belli değil fakat tahmin edilebileceği en büyük 30 ilimizde yapılacaktır. Aynen YDS’de daha doğrusu geçmiş yıllardaki ÜDS’de olduğu gibi yılda iki kez yapılacak.

YÖKDİL’e Nasıl Başvuru Yapılır ve Başvuru ücreti Nedir?

5 Mart 2017’deki sınava katılmak için 30 ocak 2017’den itibaren http://yokdil.yok.gov.tr adresinden başvurular yapılacak, başvurular için 75 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Başvuru süreçleri netleştiğinde ve kılavuz yayınlandığında bu yazımızı güncelleyeceğiz.

YÖKDİL’e kimler girebilir?

Herhangi bir sebepten yeterliliğini bir puan ile belirlemek isteyen herkes bu sınava girebilir.

Doktora ve Doçentlik için kaç puan almak gerekiyor?

Açıklamalarda yer aldığı üzeredoktora başvuru sürecinde en az 55, doçentlik başvuru sürecinde en az 65 puan almak şartı aranacaktır.

YÖKDİL SINAV SORULARINI ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIYOR

YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanacak, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirecek.

Sınava başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek.

Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak olan YÖKDİL, gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilerek yılda iki kez gerçekleştirilecek.