2049 nitelik kodu nedir? 2049 özel şart nedir?

KPSS ile personel alımlarında 2049 nitelik kodları göze çarpan konular arasında. Her yıl milyonlarca vatandaşın kamu memuru olmak için KPSS'ye girmekte ve bunun sonunda aldığı puanla tercihlerini yapıp bir yerlere yerlere ataması çıkması için beklerler. Tercih sürecinde nitelik kodları çok sık kafa karıştıran birdurumdur. Peki 2049 nitelik kodu ne demektir? 2049 nitelik kodu ile alan kurumlar hangileridir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da bilinen kısa ismi ile KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Kılavuzu detaylı olarak inceleyen adaylar tercih listelerini oluşturmaya başladılar bile. Ancak kılavuzda adaylar tarafından bilinmeyen çok sayıda nitelik kodu yer alıyor. Adaylar hangi nitelik kodu ne anlama geliyor, bu nitelik kodunu taşıyan kadrolarda ne gibi şartlar talep ediliyor merak ediyorlar. Bu nitelik kodlarından birisi de 2049 nitelik kodudur.

2049 NİTELİK KODU NEDİR, NE DEMEKTİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır.

2049 nitelik kodu adayların hangi bölüm ve programdan mezun olmaları gerektiğini ifade etmektedir. 2049 nitelik kodu bulunan kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar “Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak.” Durumundadırlar. Yani bu kod ortaöğretim mezunlarını ve ortaöğretim mezunları için tahsis edilmiş olan kadroları ilgilendirmektedir ve adaylardan imam hatip alanı ve dallarından mezun olmalarını istemektedir.