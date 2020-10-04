2021 YKS ne zaman, sayaç durumu nasıl? YKS'ye kaç gün kaldı?

Bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sonrasında üniversite tercihleri tamamlandı. Tercihler sonrasında üniversite kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirdiler. Hiçbir yeri kazanamayanlar ise ek tercih döneminde şanslarını denediler. 2021 YKS için sayaç araştırmaları yapmaya başlayan adaylar, çalışma planı hazırlamaya başladılar.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılı YKS için tarih bilgisi henüz belli olmadı. ÖSYM sınav takvimini yıllık olarak belirliyor. 2021 yılı sınav takvimi ise önümüzdeki aylarda belli olacaktır.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Bu yıl YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Önümüzdeki yıl için sınavın yeniden haziran ayında yapılacağı düşünülüyor. 2021 yılı sınav takvimi açıklandığında YKS sayaç da düzenlenecektir.

YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.