2020 YÖKDİL-2 sınavı yapılacak mı? Ertelenen YÖKDİL-2 yeni tarihi ne zaman?

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) yılda 5 defa yapılmaktadır. İkincisi düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Son olarak 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Yılı YÖKDİL/2 Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Peki yabancı dil sınavı yeni tarih ne zaman?



YÖKDİL sınavı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs sebebiyle belirlenen sınav tarihi değiştirmek zorunda kalmıştı.

ÖSYM tarafından her yıl 5 kez olmak üzere organize edilen YÖKDİL 2 için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktı. Fakat alınan yeni Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde YÖKDİL/2 ileri bir tarihe ertelendi.

Başvuruları 21 Ekim-2 Kasım 2020 tarihleri arasında alınan YÖKDİL/2 geç Başvuru tarihi 9 Kasım 2020 olarak belirlenmiş, sonuçları 14 Ocak 2021 tarihinde açıklanacaktı fakat ertelendi. Yeni tarih için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



ÖSYM'den yapılan duyuruda 'Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.' denildi.

YÖKDİL SINAVI HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 'Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında yapılacak.

YÖKDİL SINAVINDA ADAYLARA KAÇ SORU SORULUR? SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKADIR?

YÖKDİL Sınavında adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulur ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilir.

YÖKDİL SINAVI HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

YÖKDİL SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.