2020 YKS konuları açıklandı! YKS soruları hangi konulardan gelecek? İşte müfredat…

YKS konuları sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ertelenen sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada sınavda sorulacak soruların kapsamı ve alanlarıyla ilgili MEB ile uyum içinde çalışacaklarını söylemişti. MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından yapılan güncel açıklamada ise YKS konuları netleştirildi. Belirlenen müfredat ile ilişkili detaylar haberimizde…

2020 YKS KONULARI NELER?

25-26 Temmuz'da düzenlenecek YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

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12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

Türk Edebiyatına Giriş

1-Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

2- Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

3- Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

4- İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

5- Kelimede Anlam Hikaye Şiir Roman Paragrafta Anlam Tiyatro Deneme Söylev (Nutuk)

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12. SINIF DİL VE ANLATIM

1- Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri

2- Sanat Metinleri

3- Fabl

4- Masal

5-Hikaye (Öykü)

6- Roman

7- Tiyatro (Oyun)

8- Şiir

9- Konferans

10- Açık Oturum

11- Sempozyum

12- Forum

13- Münazara

12. SINIF MATEMATİK KONULARI

1-Üslü ve Köklü İfadeler

2- Bilinçli Tüketici Aritmetiği

3- Üstel Fonksiyon Logaritma

4- Fonksiyonu Üstel,

5- Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

6- Gerçek Sayı Dizileri

7- Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

8- Trigonometrik Denklemler

9- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. SINIF GEOMETRİ KONULARI

1-Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

2- Trigonometrik Denklemler Dönüşümler

3- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

4- Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi

5- Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme

6- Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

7- Katı Cisimler

8- Küre ve Silindir

12. SINIF FİZİK KONULARI

1-Çembersel Hareket

2- Düzgün Çembersel Hareket

3- Dönerek Öteleme Hareketi

4- Açısal Momentum Kütle

5- Çekim Kuvveti Kepler Kanunları

6- Basit Harmonik Hareket

7- Dalga Mekaniği

8- Dalgalarda Kırınım,

9- Girişim ve Doppler Olayı

10- Elektromanyetik Dalgalar

11- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

12- Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

13- Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

14- Radyoaktivite Modern Fizik

15- Özel Görelilik Kuantum Fiziğine Giriş

16- Fotoelektrik Olayı Compton

17- Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

18- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

19- Görüntüleme Teknolojileri Yarı İletken

20- Teknolojisi Süper İletkenler Nanoteknoloji

12. SINIF KİMYA KONULARI

1-Kimya ve Elektrik

2-İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

3- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

4-Elektrot Potansiyelleri

5- Kimyasallardan Elektrik Üretimi

6- Elektroliz Korozyon

7- Karbon Kimyasına Giriş

8- Anorganik ve Organik Bileşikler

9- Basit Formül ve Molekül Formülü

10- Doğada Karbon

11-Lewis Formülleri

12-Hibritleşme-Molekül Geometrileri

12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI

1- Genden Proteine

2- Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

3- Genetik Şifre ve Protein Sentezi

4- Canlılarda Enerji Dönüşümleri

5- Canlılık ve Enerji

6- Fotosentez

12. SINIF COĞRAFYA KONULARI

1- Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

2- Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

3- Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,

4- Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,

5- Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

6- Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

7- Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

8- Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi

9- Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

10- Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihi

11- Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

12- Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkisi

13- Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Küresel Ortam:

14- Bölgeler ve Ülkeler Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim

15- Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri

16- Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

17- Türkiye'nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler

18- Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve Kültürel Bağlar

19- Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü

12. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

1- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

2- Millî Mücadele

3- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

4- İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

5- II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

6- II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

7- Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

8- 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

1- İslam ve Bilim

2- Anadolu'da İslam

3- İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

4- Güncel Dini Meseleler

5- Hint ve Çin Dinleri

12. SINIF İNGİLİZCE KONULARI

1- Music

2- Friendship

3- Human Rights

4- Coming Soon

5- Psychology

6- Favors

7- News Stories

8- Alternative Energy

9- Technology

10- Manners