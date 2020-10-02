02 Ekim 2020 Cuma 10:34 | Son Güncelleme:
2020-YKS Ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika Haberleri.. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanın Aygün'ün paylaşımı sonrasında üniversite adayları sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından ulaşabilir.