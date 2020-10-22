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22 Ekim 2020 Perşembe 11:48 | Son Güncelleme:

2020 YDS sonuçları açıklandı

2020 YDS sonuçları açıklandı
AA

ÖSYM 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, 27 Eylül'de uygulanan 2020-YDS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

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