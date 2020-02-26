2020 yaz tatili ne zaman? İşte öğrencilerin merak ettiği yaz tatili tarihi!

Haziran ayının kaçında okulların kapanacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 9 Eylül’de başlayan eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Sömestr tatilinin ardından öğrenciler 2020 yılı yaz tatili ne zaman olacağı merak etmeye başladı. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte öğrencilerin ilgiyle takip ettiği konuyla ilgili detaylar haberimizde.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili 19 Haziran 2020’de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak. 13 Nisan’da yeniden okullar açılacak.

MEB 2019 - 2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.