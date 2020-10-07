2020-2021 okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz gün 2020 ve 2021 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeni ile yüz yüze eğitime uzun bir süre ara veren ve uzaktan eğitim ile yılı bitiren milyonlarca öğrencinin okula başlayacağı tarih belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.