07 Ekim 2020 Çarşamba 11:47 | Son Güncelleme:
2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
MEB eğitim ve ara tatil takvimi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz gün 2020 ve 2021 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeni ile yüz yüze eğitime uzun bir süre ara veren ve uzaktan eğitim ile yılı bitiren milyonlarca öğrencinin okula başlayacağı tarih belli oldu.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.