2020 ve 2021 okullar ne zaman açılacak? 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi yayında mı?

2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi yoğun ilgi görüyor. 2020 ve 2021 okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Öğrenciler ve velileri, yaz tatilinin ne kadar süreceğini ve önümüzdeki yıl okulların hangi tarihte açılacağını öğrenmek istiyorlar. Bu sene MEB tarafından ilk kez uygulanan dönem içi ara tatiller nedeniyle önümüzdeki yıl okulların daha erken açılması bekleniyor. Detaylar haberimizde..

2020 ve 2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021'de okullar Eylül'ün ilk haftası başlayacak. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 7 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.

2020 ve 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi henüz yayınlanmadı. 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ NASILDI?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.