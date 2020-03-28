2020 sınav takvimi güncellendi

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 25-26 Temmuz’da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül’de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

SORULAR 1. DÖNEMDEN



MEB’in güncellemesine göre 25-26 Temmuz’daki YKS’de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12’nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı da (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.