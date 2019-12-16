2020 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar nasıl? 2020 öğretmen atama takvimi..

2020 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar nasıl? sorusu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı ve öğretmen atama konternjanları araştırılıyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 öğretmen atamaları ile ilgili açıkmaları öğretmen adaylarını daha da heyecanlandırdı. Selçuk ile bir görüşme yaptığını ve atamalar için açıklamanın önümüzdeki haftalarda geleceğini söyledi. 2020 öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar nasıl? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ZİYA SELÇUK'TAN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

2020 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin olarak "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

MEB BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASI ZİYA SELÇUK'TAN YENİ ATAMA AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, "0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor" diye konuştu.

MEB bütçe görüşmelerinde bazı konularda açıklamalar yapan Ziya Selçuk, engelli öğretmen atamalarına da değindi. İşte, Bakan Selçuk'un öğretmen atamaları hakkında yaptığı o açıklamalar;

Bakan Selçuk, 2003'ten beri 23 bin 590 engelli çalışanlarının bulunduğuna, bunların 7 bin 728'inin öğretmen kadrosunda olduğuna işaret ederek, şubatta 750 engelli öğretmeni kadrolarına katacaklarını bildirdi.

Engelli personelle ilgili başka bir çalışmalarının daha bulunduğunu anlatan Selçuk, bunu, atama takvimi ve sayısıyla beraber, gelecek hafta içinde ilan edeceklerin açıkladı.

ÖĞRETMEN ATAMA 2020 KONTENJANLARI BELLİ Mİ?

2020 Öğretmen atama kontenjanları belli olmadı. MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrılmıştı.