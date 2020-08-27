2020 lise kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları ne zamana kadar yapılıyor?

Bu sene liseye başlayacak olan öğrenciler ve velileri kayıt süreci hakkında araştırmalar yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları geçtiğimiz günlerde "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihlerinde alındı. Peki, lise kayıtları ne zamana kadar yapılıyor?

LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçları internet adresinden açıklandı. Sorgulama işlemi "http://meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 28 Ağustos tarihinde yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı ise 31 Ağustos'ta yapılacak.

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleştirme sonuç belgesi

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf