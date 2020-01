2020 KPSS sınavı ne zaman? İşte 2020 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihi

2020 KPSS sınavı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Devlet kurumlarına personel alımı için yapılan KPSS sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2020 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri, geçtiğimiz haftalarda ÖSYM sınav takviminde yayınlandı. Memur olmak isteyenlerin merakla araştırdığı KPSS 2020 sınav tarihleri haberimizde..

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında kabul edilecek.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ



KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 12 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığına alınacak. Sınav 18 Ekim'de yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS başvuruları 21 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.