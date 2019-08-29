2020 KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS lisans, önlisans sınav tarihleri belli mi?

2020 KPSS ne zaman yapılacak? sorusu KPSS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasınınn ardından daha fazla aranmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın kısaltılmış hali olan KPSS, memur alımı yapan bir sınav sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite mezunlarının girdiği sınav her sene belirli tarihlerde düzenleniyor. ÖSYM tarafından KPSS 5 farklı sınav şeklinde yapılıyor. Her sınav için ayrı ücret ödemeniz gerekiyor. 2020 KPSS ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı sınav takvimi henüz belli olmadı. 2020 KPSS ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..Dolayısı ile 2020 KPSS lisans sınavının hangi tarihte yapılacağı belli değil. 2020 KPSS lisans tarihinin açıklanması halinde haberimizde yer alacak.

KPSS'YE KİMLER GİRİYOR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

A GRUBU KADROLAR NE DEMEK?

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacakları kapsar.

B GRUBU KADROLAR NELERİ İFADE EDİYOR?

Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları kapsar.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları bu sınavlara girer. Sınava sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de katılabilir.

KPSS LİSANS SINAVI NE DEMEK?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarının iki yıllık önlisans programları ile lise mezunları katılabilir.