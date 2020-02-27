KPSS 2020 başvuruları ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS’ye girecek olan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar için hazırlanan sınav tarihleri belli oldu. Devlet memuru olmak isteyen kişiler sınava hazırlanırken diğer bir yanda da sınav tarihlerini merak ediyor. KPSS lisans oturumları Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı, Alan Bilgisi sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi gerçekleşecek. 2020 KPSS ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ÖN LİSANS KPSS BAŞVURU TARİHİ

KPSS ön lisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

İŞTE ORTA ÖĞRETİM KPSS TARİHİ

2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.