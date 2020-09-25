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  • 2020 DGS hukuk taban puanları açıklandı mı? DGS ile adaletten hukuka geçiş taban puanları ve sıralamaları
25 Eylül 2020 Cuma 10:35 | Son Güncelleme:

2020 DGS hukuk taban puanları açıklandı mı? DGS ile adaletten hukuka geçiş taban puanları ve sıralamaları

2020 DGS hukuk taban puanları açıklandı mı" DGS ile adaletten hukuka geçiş taban puanları ve sıralamaları

2020 DGS hukuk taban puanları binlerce aday tarafından araştırılıyor. İki yıllık adalet bölümünden mezun olan adaylar DGS tercih kılavuzu kapsamında açıklanan taban ve tavan puanları listesini inceliyor. İşte 2020 DGS hukuk taban puanları listesi...

İki yıllık öğrenimlerini dörde tamamlamak isteyen adaylar için tercih dönemi bugün başladı. DGS ile adaletten hukuka geçmek isteyen adayların beklediği hukuk taban puanları da açıklandı. Üniversitelerin DGS hukuk kontenjanları ve taban puanlarını sizler için derledik.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS HUKUK TABAN PUANLARI

2019 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar listesinde yer alan bazı üniversitelerin sıralama ve puan durumu şu şekilde:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 5 5 0 305,75806 317,62300

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 306,01375 319,65259

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 305,71492 305,71492

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 12 12 0 326,27809 338,95705

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 1 1 0 309,97246 309,97246

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 11 11 0 297,89674 301,42457

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 305,77384 313,05901

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 11 11 0 291,37191 298,74128

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 10 10 0 304,93181 326,68234

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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