2020 DGS başvuruları ne zaman? DGS'ye kimler başvurabiliyor? İşte cevabı...

DGS adayları başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. Ön lisans veya açık öğretim mezun olanlar bu programa girebilecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav başvuruları ne zaman yapılacak? DGS hakkında merak ettiğiniz her şeye bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 DGS NE ZAMAN?



Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak. DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS’ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 – 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS HAKKINDA

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.