2020 Ara tatil ne zaman? Nisan'da ara tatil kaç gün? İşte detaylar...

İkinci ara tatil için öğrenciler ve velilerde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayından gerçekleşecek olan ikici ara tatil ile beraber öğrenciler Haziran ayı gelmeden bir kez daha dinlenme imkanı bulacak. Veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ara tatil ne zaman yapılacak? sorusu araştırılıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen uygulama ile beraber öğrencilerin daha kaliteli verim alması amaçlanıyor. Konu ile ilgili detaylara haberimizde.

2020 ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?

Sömestr tatilinin bitmesinin ardından ikinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER NE ZAMAN KARNE ALACAK?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

-2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

-18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.