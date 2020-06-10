2020 ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES çıkmış sorular ve konu dağılımı nasıl?
2020 ALES başvuru tarihi o yıl içerisinde girilecek olan sınavın, kaçıncı ALES olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Çünkü sınav yılda 3 kez yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapılmıştı. Mayıs ayında yapılması planlanan 2020 yılının ilk ALES'i Ağustos ayına ertelenmişti. ALES çıkmış sorular ve konu dağılımı ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ile sınav başvuru tarihleri haberimizin içerisinde yer alıyor.
2020 ALES için başvuru tarihi merak ediliyor. Özellikle geç başvuru tarihi normal süreyi kaçıran adaylar için oldukça önem arz ediyor. Yılda üç kez yapılan ALES’in ilki Mayıs ayında gerçekleştirilemedi. Coronavirüs salgını dolayısıyla sınav, Ağustos ayına ertelendi. ALES çıkmış sorular ve konu dağılımı için ayrıntılar haberimizde…
2020 ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bu yıl 3 Mayıs’ta yapılması planlanan ALES, korona virüsü salgını dolayısıyla ÖSYM tarafından ertelenmişti. ALES yeni sınav tarihi 16 Ağustos olarak belirlenirken; geç başvuru tarihleri de belli oldu.
16 Ağustos’ta yapılacak 2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru tarihi 1 Temmuz olarak duyuruldu. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihi ise 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
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ALES KONU DAĞILIMI
ALES MATEMATİK KONULARI
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar
9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
ALES GEOMETRİ KONULARI
1. Doğruda Açılar
2. Üçgende Açılar
3. Üçgende Uzunluk ve Alan
4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
5. Dörtgenler
6. Çember ve Daire
7. Analitik Geometri
8. Katı Cisimler
SAYISAL MANTIK
1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
3. Mantıksal Muhakeme Problemleri
ALES TÜRKÇE KONULARI
1. Sözcükte Anlam
2. Cümlede Anlama
3. Anlatım Biçimleri
4. Paragraf
5. Anlatım Bozuklukları
SÖZEL MANTIK
1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme