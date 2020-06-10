2020 ALES başvuru tarihi ne zaman? ALES çıkmış sorular ve konu dağılımı nasıl?

2020 ALES için başvuru tarihi merak ediliyor. Özellikle geç başvuru tarihi normal süreyi kaçıran adaylar için oldukça önem arz ediyor. Yılda üç kez yapılan ALES’in ilki Mayıs ayında gerçekleştirilemedi. Coronavirüs salgını dolayısıyla sınav, Ağustos ayına ertelendi. ALES çıkmış sorular ve konu dağılımı için ayrıntılar haberimizde…

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2020 ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bu yıl 3 Mayıs’ta yapılması planlanan ALES, korona virüsü salgını dolayısıyla ÖSYM tarafından ertelenmişti. ALES yeni sınav tarihi 16 Ağustos olarak belirlenirken; geç başvuru tarihleri de belli oldu.

16 Ağustos’ta yapılacak 2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru tarihi 1 Temmuz olarak duyuruldu. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihi ise 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

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ALES KONU DAĞILIMI

ALES MATEMATİK KONULARI

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar

9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

ALES GEOMETRİ KONULARI

1. Doğruda Açılar

2. Üçgende Açılar

3. Üçgende Uzunluk ve Alan

4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

5. Dörtgenler

6. Çember ve Daire

7. Analitik Geometri

8. Katı Cisimler

SAYISAL MANTIK

1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri

3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

ALES TÜRKÇE KONULARI

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlama

3. Anlatım Biçimleri

4. Paragraf

5. Anlatım Bozuklukları

SÖZEL MANTIK

1. Şifreleme, Şifre Çözümleme

2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme