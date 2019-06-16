2019-2020 Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili kaç gün, ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılıyor? 2020 Okullar ne zaman açılacak? soruları milyonlarca öğrenci tarafından aratılan konular arasında yerini aldı. 14 Haziran Cuma günü 2018-2019 öğretim yılını geride bırakan ve yaz tatiline çıkan öğrenciler tatillerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre öğrenciler artık 13 hafta değil 11 hafta yaz tatili yapacaklar. Fakat bu durum öğrencilerin yaptığı toplam tatil süresini azaltmayacak. Kasım ve Nisan aylarında yapılacak 1’er hafta ara tatil uygulaması ile öğrenciler yazın çok uzun tatil yapıp okuldan kopma yaşamayacak. Bu durumun ardından öğrenciler Yaz tatili kaç gün sürecek? gibi sorular sormaya başladılar. İşte 2019-2020 öğretim yılı okulların açılma tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil hafta sonu ile beraber 9 gün sürecek.

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve 16 gün sürecek.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

YAZ TATİLİ İÇİN VELİLERE TAVSİYELER

Tatilde çocuklarınızla zaman geçirin!



Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin. Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.



Çocuklarınıza tatil boyunca ders çalışması için baskı yapmayın!



Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.

Çocuklarınızla birlikte oyunlar oynayın!





Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.