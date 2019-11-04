2019 YÖKDİL sınav soruları ve cevapları: YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı yayımlandı!

YÖKDİL 2019 sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! Binlerce kişinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı soruları ve cevapları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyor. İşte 2019 YÖKDİL sınav soruları ve cevap anahtarı

2019 YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından 3 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2019 (YÖKDİL) soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyorlar.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİLE KİMLER BAŞVURABİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.