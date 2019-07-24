Okullar ayın kaçında açılıyor? 2019 ve 2020 okullar ne zaman açılacak?

2019 ve 2020 okullar ne zaman açılacak? merak edilen konular arasında yerini aldı. Öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcını bekliyor. Okulların ne zaman açılacağına ilişkin tarihi belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merakla beklenen 2019 - 2020 eğitim öğretim dönem çalışma takvimini duyurdu. 2019 ve 2020 okulların açılma tarihine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

2019 ve 2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına 46 gün kaldı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

2019 ve 2020 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil hafta sonu ile beraber 9 gün sürecek.

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve 16 gün sürecek.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.