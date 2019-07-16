2019 2020 okullar ne zaman açılacak? E okul kayıt sorgulama işlemleri

2019 ve 2020 okullar ne zaman açılacak? arama motorunda aranan konular arasında üst sıralarda bulunuyor. Okullar 14 Haziran tarihinde kapanmıştı ve öğrenciler tatile girmişti. Yaz tatilinde olan öğrenciler ve veliler MEB 2019-2020 eğitim ve öğretim takvimi merak ediliyor. Okullar kapanmadan önce Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk, yeni dönemde yaz tatilinin 2 hafta kısalacağını ve her iki dönemde birer hafta olmak üzere ara tatiller yapılacağını açıklamıştı.Okullar kapanmadan önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde yaz tatilinin iki hafta kısalacağını ve her iki dönemde birer hafta olmak üzere ara tatiller yapılacağını açıklamış

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

E OKUL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

E okul kayıt sorgulama işlemi için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine girerek TC kimlik numarası ile öğrenebileceksiniz. Bu yıl erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla kayıt erteleme işlemleri kolaylaşıyor. Çocuğunuz MEB’in belirlediği yaş takvimine göre bu yıl ilkokula başlayacaksa e-devlet üzerinden çocuğun okul numarasını öncelikli olarak öğrenmeniz gerekecek.

MEB tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işlenecek. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili resmi bir açıklama yapılınca e-okula çocuğun kimlik bilgileri ile giriş yaparak çocuğun kayıt olacağı okulu öğrenebileceksiniz. MEB’den Okul kayıtları konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

-18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)

-25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU?

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,

2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.