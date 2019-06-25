2019 özel okul ücretleri ne kadar? İstanbul özel okul fiyatları 2019

"2019 özel okul ücretleri ne kadar?" sorusu internette aranan konular arasında üst sıralara yerleşti. 2019 Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dün açıklanmasının ardından lise adayı öğrenciler ve velileri 2019 özel lise taban puanları ve 2019 özel okul ücretlerini araştırmaya başladı. 2019 - 2020 özel okul fiyatlarının ne kadar olduğu da merak ediliyordu. Özel okul ücretleri açıklandı. 2019 özel okul ücretleri ne kadar? diye merak ediyorsanız İstanbul özel okul fiyatları 2019 haberimizde yer alıyor...

2019 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Okulların internet sitelerinde açıkladıkları rakamlara göre yeni öğrenim ücretleri şöyle:

İstek Acıbadem Okulları: Anaokulu 29.800 TL-31.100 TL + Yemek; İlkokul 43.900 TL + Yemek; Ortaokul 48.100 TL; Lise 53.000 TL.Bahçeşehir Okulları:

İstanbul kampüslerinde Anaokulu 20.534 TL-43.678 TL; İlköğretim 37.205 TL-53.523 TL; Ortaokul 39.241 TL-56.701 TL; Lise 55.572 TL-84.902 TL.TED

Rönesans Koleji: Anaokulu 43.182 TL; İlkokul 48.563 TL; Ortaokul 51.085 TL; Lise 53.832 TL

FMV Işık Okulları: 10 taksit + yemek olmak üzere, Anaokulu 39.300 TL-52.100 TL; İlkokul 47.600 TL-58.300 TL; Lise 48.700 TL-64.000 TL.

Ata Koleji: KDV, yemek hariç Anaokulu 1600 TL (Aylık); İlkokul 21.000 TL; Ortaokul 22.000 TL-23.000 TL; Lise 24.000 TL.

Doğa Koleji: Anaokulu 10.950 TL-49.605 TL; İlkokul 14.050 TL-51.710 TL; Ortaokul 14.350 TL- 54.645 TL; Lise 15.850 TL-53.295 TL.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları: KDV, yemek hariç Anaokulu 36.000 TL - 40.750 TL; İlkokul 43.250 TL - 55.250 TL; Ortaokul 56.750 TL; Lise 52.500 TL - 57.500 TL.

Bilfen Okulları: KDV, yemek hariç Çamlıca Kampüsü İlkokul 59.500 TL; Ortaokul 60.900 TL.

ENKA Okulları: Anaokulu 77.244 TL; İlkokul 69.950 -77.244 TL; Ortaokul 69.950 TL-78.809 TL; Lise 83.415 TL-86.760 TL.

OKUL ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre, ara sınıflar için özel okul fiyatları bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete, Yurt İçi ÜFE+TÜFE bölü 2 oranına en fazla artı 5 puan ilave edilerek hesaplanıyor.

YABANCI KOLEJLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Yabancı kolejler, 2019-2020 eğitim öğretim yılındaki ücretlerini henüz açıklamadı. Ancak geçen yıl en yüksek ücret Robet Kolej'indeydi. Gündüzlü eğitimi 83.200 TL, 7 gün yatılı eğitimi ise 128.000 TL olan kolejin bu yıl yatılı eğitim ücretinin 150.000 TL'ye ulaşması bekleniyor. Geçen yıl Tarsus Amerikan Koleji'nin ücreti 52.067 TL, İzmir Amerikan Koleji'nin 55.791 TL, SEV Amerikan Koleji'nin 73.480 TL, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nin 52.893 TL, Saint Michel Fransız Lisesi'nin 52.760 TL, Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nun ise 41.800 TL'ydi.