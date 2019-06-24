2019 nitelikli liseler hangileri? , İstanbul nitelikli liseler taban puanları nasıl? sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önemli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralama yüzde olarak ifade ediliyor. İstanbul nitelikli liseler yüzdelik dilimleri şimdien en çok artılanlar listesine girdi. Siz de 2019 nitelikli liselerini öğrenmek istiyorsanzı aksam.com.tr'den nitelikli okulların isimlerini öğrenebilirsiniz..

2019 NİTELİKLİ LİSELER BELLİ OLDU MU?

2019 nitelikli liseler, İstanbul nitelikli liseler yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 kılavuz bilgilerinin yayımlanmasıyla birlikte nitelikli okul tercih süreci için tarihleri belirleyecek. Milli Eğitim Bakanlığının tercih sürecine dair bilgiler vereceği kılavuzu, geçen yıl 25 Haziran Salı günü yayınlanmıştı. 2019 MEB tercih kılavuzunun ve niteliklik liselerinin de yarın yayınlanması bekleniyor.

2018 NİTELİKLİ OKULLARDAN BAZILARI

İSTANBUL: Vefa, Pertevniyal, Cağaloğlu Anadolu, Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip, Şehit Mustafa Kaymakçı Fen ve Sosyal Bilimler Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi.

İZMİR: İzmir Fen, Bornova Anadolu, Cihat Kora Anadolu Lisesi.

ANKARA: Ankara Fen, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler, Şehit Ömer Takdemir Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi.

DİĞER İLLERDEN BAZI LİSELER: Trabzon Fen Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi (Eskişehir), Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (Adana), Kozan Fen Lisesi (Adana), Adıyaman Fen Lisesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Ağrı), Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (Samsun), Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi (Antalya), Şehit Mehmet Karacatilki Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmaniye), Şehit Gökhan Esen Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zonguldak).