2019 LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı! LGS 2019 tavan taban puanları tam liste

2019 LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanları açıklandı..LGS sonuçları takvimde de belirtildiği gibi 24 Haziran Pazartesi günü açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuç duyurusundan kısa bir süre sonra Liselere Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu paylaştı. Öğrencilerin araştırdığı kontenjan ve yüzdelik dilimleri de MEB tarafından bugün öğle saatlerinde erişime açıldı.Tercihlerini internet üzerinden gerçekleştirmek istemeyen veliler, herhangi bir ortaokulu müdürlüklerinden bu işlemlerini tamamlayabilecek. 2019 LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlarına , LGS 2019 tavan taban puanları tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

TERCİHLER 1-12 TEMMUZ TARİHLERİNDE

LGS tercihleri, E-Okul üzerinden 01-12 Temmuz tarihlerinde öğrenci velileri tarafından gerçekleştirilebilecek. Tercihlerini internet üzerinden gerçekleştirmek istemeyen veliler, herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden bu işlemlerini tamamlayabilecek. Son olarak yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullar, puan üstünlüğüne göre kontenjanları dahilinde yerleştirme yapacak.

Nitelikli okullara merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde;

Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

ÖĞRENCİLERE TERCİHLERİ İÇİN DANIŞMANLIK YAPILACAK

Tercihlerin alınacağı 01-12 Temmuz 2019 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan komisyonlar tarafından isteyen öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.