2019 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS 2019 ne zaman?
2019 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS 2019 ne zaman? sınava girecek olanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2019 sınav giriş tarihleri belirlenmişti. 14 Temmuz 2019'da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavının arkasından sonuçlar 29 Ağustos'ta yayınlanacak. PSS ön lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor. 2018 yılında yapılan KPSS ön lisans sınavı bu sene yapılmayacak. Peki 2019 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS 2019 ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...
Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan KPSS giriş yerleri henüz açıklanmadı. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 1-2 hafta önce ÖSYM'nin resmi internet sayfasında yayınlanıyor. Yayınlandıktan sonra sitemizde yer alacak.
KPSS 2019 NE ZAMAN?
-KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı
Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.
Geç Başvuru tarihi: 28 Mayıs 2018.
Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).
-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı
Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.
Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.
Sınav günü 28 Temmuz
-2019 KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı
Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019.
Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019.
Sınav günü 14 Temmuz
2019 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek olan Kamu Personel Seçme Sınavının arkasından sonuçlar 29 Ağustos’ta paylaşılacak. Sınava girenler sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi aracılığı ile elektronik ortamda öğrenecek.
2019 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2 yıllık üniversite mezunu öğrencilerine yönelik sınavı KPSS ön lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor. 2018 yılında yapılan KPSS ön lisans sınavı bu yıl yapılmayacak.