2019 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS 2019 ne zaman? soruları internette oldukça fazla araştırılıyor. Kamu kurumlarında personel alımı için girilmesi şart koşulan sınavlardan birisi olan KPSS sınavı bu yıl 14 Temmuz 2019'da yapılacak. Yurt genelinde binlerce aday KPSS'de 3 farklı oturumda sınava girecek. Devlet memuru olmak isteyenlerin katılımıyla gerçekleşecek olan KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta açıklanacak. Peki 2019 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS 2019 ne zaman? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

2019 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?