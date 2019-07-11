2019 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? arama motorunda aranmaya başladı. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs öğrenci için çok önem taşıyor. 2 Haziran'da yapılan 2019 bursluluk sınavı için sonuçlar beklenmeye başladı. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. 2019 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınav sonucu sorgulama ekranı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

2019 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK ÜCRETLERİ 2019

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödeniyor. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk parası alınıyor. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödeniyor: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alınıyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktar oluyor. Yıllara göre İOKBS burs ücretleri şu şekilde:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor.

İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ilk bursları, okul müdürlüğünün onaylaması durumunda 1 Ekim tarihinde hesaplara yatırılacak.

ADAYLAR SINAVDA NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır: Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.