2019 2020 MEB Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

Yoğun bir eğitim yılını geride bırakan milyonlarca öğrenci tatilin keyfini çıkartıyor. Haziran ayında karnesini alıp tatile çıkan öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı için bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararına göre artık yaz tatilleri 13 hafta değil 11 hafta olacak. Bu durumda öğrenciler yazın daha az tatil yapmış olacak. Fakat yazın yapılmayan 2 haftalık tatil kışın ara tatil olarak uygulanacak. Bu yeni uygulamanın ardından öğrenciler ve veliler ‘MEB Okullar ne zaman açılacak?’ ‘Okullar ne zaman açılıyor?’ soruları için aramalar yapıyor. İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde

2019 2020 MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil hafta sonu ile beraber 9 gün sürecek.

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve 16 gün sürecek.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.