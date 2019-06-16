YKS sınav yorumları haberimizde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, YKS'nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı. YKS soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.

YKS SINAV YORUMLARI

Yorumlar yapıldıkça haberimize eklenecektir.

GEÇEN YILA GÖRE ZORDU

Alp Ongun Öğe: Sayısal öğrencisiyim. Sınav, geçen yılın sorularına göre zordu. Matematik mantığa dayalıydı. Fizik, geometri, matematik zordu. Biyoloji ve din kültürü kolaydı.

İşte AYT adaylarından ilk yorumlar: Matematik uğraştırdı

Özlem Çetinkaya: Türkçe-Matematik (TM) öğrencisiyim. Matematikte polinom, fonksiyon ve integral soruları fazlaydı. Bir tane denklem sorusu vardı. Tarihten sadece bilgi soruları çıktı. Sanayileşmeyle ilgili soru çeldiriciydi. Edebiyat ve coğrafya kolaydı. Dün yoruma dayalı sorular çıktı, bugünküler bilgiye dayalıydı. Hedefim psikoloji.

Gizem Mollamahmutoğlu: Dil öğrencisiyim. Dün sorular uzundu, bugünse kısa ve bilgiye dayalıydı. Edebiyatta yazar-eser sorusu fazlaydı. Din zordu, felsefe kolaydı. İlginç soru yoktu.

MATEMATİK ELEYİCİ BİR TESTTİ

Furkan Yücesoy: Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyim ama benim şu ana kadar girdiğim sınavlar içinde en uğraştırıcı test matematikti. Edebiyat normaldi. Tarihte biraz bilgi vardı fakat gerçekten inanılmaz eleyici bir matematik testi vardı. Zor bir sınavdı. Zaten sistemi değiştirince 160 soruya 180 dakika vermiş gibi gözüktüler aslında ama insan kendi alanını çözünce, 3 saat anca yetiyor 80 soruya. Onun da hakkını veren bir sınav yapmışlar.

Zarife Erbay: Türkçe kolaydı. Matematiğin yarısını yapabildim, sorular zorladı beni. Felsefe soruları çok kolaydı. Kimyada biraz zorlandım ama fizik kolay geldi bana. Biyoloji ise biraz bilgi gerektiriyordu.

Meriç Yıldırım: Edebiyat oldukça kolaydı ama matematik zordu. Fakat 3 saat süre verildiği için soruları yetiştirebildim.

Mehmet Ali Ersoy: İlk oturum zordu ama AYT daha kolaydı ve daha çok bilgiye dayalıydı.

İrem Dalkıran: Fen çok kolaydı. Matematikte zorlayıcı sorular vardı ama genel olarak çok zor bir sınav değildi.

TARİHTE ELEYİCİ SORULAR VARDI

Zehra Taş: TM öğrencisiyim. Matematik zor, edebiyat kolaydı. Tarihte eleyici sorular vardı, coğrafya kolaydı. Edebiyatta birkaç soru uzundu ama genel olarak çok zor değildi. Tarih eleyici olabilir bence.

Serhan Birel: Sözel öğrencisiyim. Türkçe kolaydı ama TYT’ye göre bugünkü sorular daha zordu. Din kültüründe eleyici soru vardı. Edebiyatta uzun paragraflar çıktı.Felsefe testi iyi geçti.

İşte AYT adaylarından ilk yorumlar: Matematik uğraştırdı

Barış Silkin: Edebiyat soruları ezber gerektiriyordu. Sosyal bilimler testi yoruma değil, bilgiye dayalıydı. Sözelciyim. Felsefe ve din kültürü soruları zordu. Din derslerinden görmediğimiz konulardan soru çıktı. Felsefede de seçenekler birbirine benziyordu. Coğrafya kolaydı, harita soruları vardı.

Lara Burkay: Türkçe-Sosyal alanındayım. Matematik zordu, Türkçe soruları uzundu. Din kültürü testinde de anlamını bilmediğim kelimeler vardı. Matematik ve edebiyat eleyecek.

Umut: Bugünden sonra gün saymaya başlıyoruz bir sonraki tyt ye ben giriyorum hedef nişantaşı %12 burs amin

Mehmet Yıldız: herkesin ortak düşüncesi zamandı.. şu zamanı çöz artık ösym

Muhammed: TYT’nin bu kadar dengesiz bir soru politikası uygulaması AYT’de izlenecek soru politikasını ortaya koyuyor.

Enes: Son yılların en kolay sınavıydı #tyt

Zeynep: Tyt’deki Türkçe sorularını hazırlayan heyete selamlar resmen sınava girmedikte roman okuduk

Çağla: Yani koca sene boyunca tyt mat konularına boşuna çalıştık bunu mu anlatmak istediniz