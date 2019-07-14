2018 KPSS kafile soru cevabı nedir?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ortaöğretim sınavı 7 Ekim'de gerçekleşti. Sabah 10:15'te başlayan sınavda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek olmak üzere toplamda 120 soru yöneltildi. Adaylar sınav sonrasında sorular hakkında yaptıkları yorumlarda özellikle kafile sorusunda zorlandıklarını ifade ettiler. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu?

Genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan KPSS ortaöğretim sınavı Türkiye çapında tamamlandı. Ortaöğretim düzeyindeki sınavın sona ermesinin ardından ilk yorumlar sosyal medya ve çeşitli forumlara düşmeye başladı. Kendileriyle aynı heyecanı yaşayan kişilerle fikir alışverişinde bulunmak isteyen memur adayları, hem sınav hem de sorulara ilişkin yorum yapıyor. İşte, KPSS soruları hakkında ilk yorumlar.

KAFİLE SORUSU ZORLADI

KPSS lise sınavında bazı sorular adayları zorladı bunların başında ise kafile sorusu var. Yaptıkları yorumlarda A,B,C,D, E ve F kafilesi sorusunu eleştiren memur adayları, fazla zaman kaybettiklerini ifade ettiler.

@gulistanbsdn

Kafile sorusunu okuduktan sonra o an etrafa baktım ben neredeyim napıyoruz biz dedim. #KPSS

@duyuhcrt21

Mantığın 4 sorusunu oluşturan kafile sorusu düşman başına

@Siirovski00

Tenis sorusunda bildiğim bütün Tenisçileri yazdım,yazık ki Hülya Avşarı yazamadım...Marsel gelmedi aklıma...Djokovic Federer Nadal #kpss

@Rakici_zombi06

A,B,C,D,E,F kafilesi ile ilgili sorunun Türkçe'yle ne alakası var daha onu düşünüyorum

@mervenin50tonu

#KPSS yılın beyin yakan sorusu; kafile sorusunu yapan varsa cidden tebrik edip direkt atamak lazım! Hakkıdır

@_hilalgurbuz

Bu kadar kültürlü olsam Kpss’ye mi girerim? Sadece soruyorum #KPSS

@nebilimbenne

A, B, C, D, E ve F kafileleri hala beynimi hissetmiyorum

@Huyssusscukkk

Nerde detay var hepsini sormuşlar.

@Melvaveyla

Türkçe'deki müzeye mi limana mı diyen kafile senin orada ne işin var #2018Kpss #Kpss

@UkalaanizElif

A,B,C,D,E ve F kafilesi beyni mükemmel yaktı #KPSS

@adamimsumo

su yılda nüfus su kadardı bu yılda 75milyon bunun sebebi nedir diye bir soru vardı

@dogaozdogann

Kpss deki matematik soruları yks de olsaydı şu an hukuk okuyordum yemin ederim.