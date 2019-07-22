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  3. Hangi üniversite kaç puanla alıyor? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları

Hangi üniversite kaç puanla alıyor? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları

Hangi üniversite kaç puanla alıyor" 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. YKS tercihleri yarın başlıyor. Adaylar 29 Temmuz tarihine kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercihlerini yaparken yayınlanan tercih kılavuzundan ve YÖK Atlas tercih robotundan yararlanılabiliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını merak edenler haberimizi okuyabilir..

 

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 2019 YKS kılavuzu ile belli oldu.  Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Hangi üniversite kaç puanla alıyor? diye merak edenler 2019 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını haberimizin içinden okuyabilir..

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 

ÖSYM tarafından yapılan YKS tercih kılavuzu yayınlandı.  Bu kılavuzla beraber 2 yıllık ve 4 yıllık tablolar halinde puan detayları da erişime açıldı. 

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının ilanı

05-08 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olacak. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu bulunmuyor.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

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