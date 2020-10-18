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  • 19-23 Ekim EBA ders programı nasıl? TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı
18 Ekim 2020 Pazar 11:13 | Son Güncelleme:

19-23 Ekim EBA ders programı nasıl? TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı

19-23 Ekim EBA ders programı nasıl" TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Okullarda yüz yüze eğitime başlayan belli sınıflar okula gitmedikleri günlerde derslerini EBA TV'den takip ediyor. Hangi sınıf düzeyinin, hangi dersleri, hangi saat aralıklarında alacakları EBA ders programında belirleniyor. Peki, 19-23 Ekim EBA ders programı nasıl?

19-23 Ekim 2020 TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı. Okullarda yüz yüze eğitime başlayan belli sınıflar okula gitmedikleri günlerde derslerini EBA TV'den takip ediyor. Diğer sınıflar ise bir yandan tüm dersleri EBA üzerinden takip ediyor, bir yandan da online canlı dersler alıyor. Peki, 19-23 Ekim EBA ders programı nasıl?

19-23 EKİM EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

19-23 EKİM EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

19-23 EKİM EBA LİSE DERS PROGRAMI

DETAYLI DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

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