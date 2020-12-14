15 tatil (sömestr) ne zaman, öne çekilecek mi? 2020-2021 yarıyıl tatili tarihleri değişti mi?

2020-2021 yarıyıl tatili tarihleri gündemdeki konular arasında yer alıyor. 15 tatil için geri sayım sürüyor. Kasım'da 1 haftalık ara tatil sonrası uzaktan eğitim ile derslerine dönen öğrenciler, 15 günlük tatillerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya doğrultusunda 2020-2021 yarıyıl tatili tarihlerinin değişme ihtimali de bulunuyor. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman, öne çekilecek mi?

BAKAN SELÇUK 15 TATİL AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk "15 tatilin öne çekilmesi senaryolar arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu. Tatilin öne çekilmesi durumunda yeni gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

15 tatil, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.