15 tatil ne zaman bitecek? 2020 okullar ne zaman açılacak? İşte MEB tatil takvimi

15 tatil ne zaman bitecek? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 9 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük tatile girecek. Tatil için şehir dışı veya yurtdışına çıkacak olanlar tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. 15 tatil ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sizlerle..

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu sene 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona eren birinci dönemin ardından, ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE YARIYIL TATİLİ MESAJI



Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Sevgili çocuklar, sevgili gençler, yarıyıl tatiline giriyorsunuz. Sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen tatilde, evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın dokunmadığınız toprağa dokunun. İnsan, okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve bulduğunuz tüm fırsatlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalananın. İyi tatiller olsun” ifadelerine yer verdi.