15 tatil ne zaman başlıyor? 2019 - 2020 15 tatil ne zaman olacak? MEB açıkladı!

15 tatil ne zaman başlıyor? sorusu öğrenciler tarafından aratılmaya başladı. 2019 2020 15 tatil tarihi milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Uzun ve tempolu bir dönemin ardından dinlenmek isteyen öğrenciler tatil tarihini merak ediyor. Tatil veya yarıyıl tatili anlamına gelen sömestr genellikle Ocak ayının sonu Şubat ayının başlangıcına denk geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 tatil tarihi ile ilgili duyuruyu yaptı. İşte detaylar

2019 - 2020 15 TATİL NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda ilk defa bu yıl uygulanacak ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’da sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

BAKAN SELÇUK MEB'İN ARA TATİLE ÖZEL ETKİNLİK SİTESİNİ ANLATTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı.

Mesajına, "Sevgili velilerimiz, ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr ' internet adresinden görebilirsiniz." notunu düşen Selçuk, paylaştığı videoda ara tatilin bu yıl ilk kez uygulanacağına işaret etti.

Selçuk, çocukların bir hafta tatile gireceğini belirterek, "İstedik ki bu bir hafta eğitime okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, etkinliklerle, değerlerimizle devam edelim. Çocuklarımız için ara tatil etkinlik planı hazırladık." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, "http://aratatil.meb.gov.tr" adresi üzerinden illerdeki ara tatil etkinliklerinin nasıl görülebileceğini örnekle anlatarak, velilere, "Lütfen bulunduğunuz ili seçerek buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin. Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum." çağrısında bulundu.