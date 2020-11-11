15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 2021 tarihi belli oldu mu?

15 tatil öğrenciler tarafından bir hayli ilgi gördü. 16 Kasım'da başlayacak olan ara tatil il beraber 15 tatilin ne zaman yapılacağı gündemde yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim takviminde belli oldu. Ayrıca takvimde eksik konu ve kazanımlara dair programda yayınlandı. Peki, 15 tatil ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak olan 15 tatil, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.