15 tatil tarihleri binlerce öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. 15 tatil (sömestr) tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim takviminde açıklandı. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım arasında gerçekleşti. Peki, 15 tatil ne zaman? 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak olan 15 tatil, 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.