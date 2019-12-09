15 tatil 2020 ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte sömestr tatili tarihi..

“15 tatil ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Okullar ne zaman kapanıyor. Her yıl yeni eğitim öğretim yılı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı sene başında eğitim-öğretim takvimini yayınlıyor. 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatil kasım ayında yapıldı. Şimdi sıra sömestr tatiline geldi.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil yani sömestr tatili tarihi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.