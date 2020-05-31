15 Haziran'da üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

15 Haziran’da üniversiteler açılacak mı? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın coronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine dair alınan kararları açıklamasının ardından bir açıklama da YÖK’ten geldi. YÖK, belirli koşulların sağlanması durumunda üniversiteler için açılma tarihi belirtti. Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Korona virüsü salgını nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmişti ve dersler uzaktan eğitim modeliyle sürdürülüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu salgın sonrası normalleşme takvimi sonrasında, bu konuya ilişkin bir açıklama da YÖK’ten geldi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç daha önceki açıklamalarında şunları kaydetmişti;

"Bizler de biliyoruz ki uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin asla alternatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamıdır. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz.

Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Ayrıca her bir programın doğası nasıl farklı bir talebelik öngörüyorsa burada da üniversitelerimizin bölümden bölüme farklı uygulamalarını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Bu uygulamalarda önceliğin sizlerin sağlığınız olduğunu, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığını lütfen bilin."