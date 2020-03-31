12 Sınıf 1. dönem müfredat konuları neler? YKS konuları belli oldu mu?

12 Sınıf 1. dönem müfredat konuları öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediyor. Üniversite sınavına hazırlanan kişiler YKS konuları hakkında detaylı bilgi almak için araştırma yapıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınavlardan dolayı ÖSYM sınav konularında değişiklik yaptı. Peki, 12.sınıf müfredat konuları neler? Milyonlarca öğrencinin takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

12. SINIF MÜFREDAT KONULARI NELER?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavlar ertelenmişti. ÖSYM, bahar döneminden derslerin yapılmayacağından dolayı sınav konularında değişikliğe gitti.Bu sene YKS'de öğrenciler 9, 10, 11 ve 12. sınıfının 1. dönem konularından sorumlu tutulacak.

YKS KONULARI BELLİ OLDU MU?

TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

