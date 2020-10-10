12 Ekim'de hangi okullar açılacak? Pazartesi günü kaçıncı sınıflar okula gidecek?

12 Ekim'de açılacak olan okullar ve sınıf düzeyleri Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından bildirildi. Birinci sınıflar ve anaokulu öğrencileri geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı. Bu kapsamda haftanın iki günü okula gidecek olan sınıfların kapsamı genişletildi. Pazartesi günü bazı sınıflar da okula gidecek.

12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ KAÇINCI SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna açıklı getirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada: "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz" dedi. Buna göre 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 12 Ekim'de okula gidecek olan sınıf grupları ile ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

"12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz."

OKULLAR NASIL AÇILACAK?

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA TV'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.