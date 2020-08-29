1. sınıflar ne zaman açılıyor? İlkokullar ne zaman okula gidecek?

Bu sene 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin eğitime ne şekilde başlayacakları merak konusu oldu. Yeni eğitim öğretim döneminde birinci sınıfların okula ne zaman gidecekleri binlerce veli tarafından araştırılıyor. Uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile ilgili basın toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul sınıflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

1. sınıfların okula ne zaman başlayacağı tarih henüz net değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor.

"Küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "21'inde hangi sınıflar açılacak? Bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Sadece resmi kaynaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde ne yazıyorsa odur." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu (1. sınıf) çocukların akademik ihtiyacı elbette var ama ilk önce manevi ve duygusal ihtiyaçları var. Bunu karşılamak için de öğretmeniyle az da olsa, her gün tam zamanlı olmayabilir ki 'seyreltilmiş, kademeli' dediğimiz şey biraz bununla da ilgili. Bir şekilde tanışsınlar."

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

"21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.

Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."