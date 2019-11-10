'0-3 yaş arası asla TV-telefon görmemeli'

Aksaray’da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda “yuhalandığı” iddiasına ilişkin Bakan Selçuk şunları kaydetti: “Bu konuda Türkiye’nin genel durumuna bakmalıyız. Öğretmen eğitimine yatırım yapmak, veli eğitimine yatırım yapmak, farkındalığı geliştirmek, bunun için altyapı çalışmalarını yürütmek. Benim alanım gereği çocuklardaki hiperaktif davranışların, otizmin belli göstergeleri var. Bunu birçok nörolog arkadaşımla da değerlendirdik; 0-3 yaş arası çocukların asla cep telefonu ve televizyon görmemesi gerekiyor. Bunu bir kampanyaya dönüştürüp, bütün velilerimizin farkındalığını artırmak zorundayız.”